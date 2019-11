Santander : annonce un investissement dans Ebury

04/11/2019 | 16:37

Santander annonce ce lundi un investissement stratégique dans Ebury, une plateforme de commerce et de change pour les PME basée au Royaume-Uni pour un montant d'environ 400 millions d'euros.



Santander a ainsi acheté 50,1% du capital d'Ebury.



Ebury, qui opère dans 19 pays et dans 140 devises, a généré une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 40% au cours des trois dernières années. Il exploite une plateforme de distribution pilotée par les données.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.