Santander : en berne après ses résultats à neuf mois

Santander lâche 6,3% à Madrid, après la publication d'un profit net en baisse de 35% sur les neuf premiers mois de 2019, à 3,7 milliards d'euros, sous le poids de charges de dépréciation de survaleur au Royaume Uni et de coûts de restructuration.



Hors ces charges, la banque espagnole revendique toutefois un profit en hausse de 2% à 6,2 milliards, pour des revenus totaux de 36,9 milliards, le groupe revendiquant près de six millions de clients gagnés sur un an.



Santander se déclare en outre 'confiant' dans la réalisation de ses objectifs à moyen terme, y compris un retour sur fonds propres tangibles (RoTE) sous-jacent, mesure clé de sa rentabilité, de l'ordre de 13 à 15%.



