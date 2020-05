BANDAI NAMCO Holdings Inc. : Pas de prévisions post-Covid mais des dividendes sauvegardés

Données financières (JPY) CA 2020 732 Mrd EBIT 2020 82 063 M Résultat net 2020 58 499 M Trésorerie 2020 220 Mrd Rendement 2020 2,44% PER 2020 20,8x PER 2021 18,7x VE / CA2020 1,38x VE / CA2021 1,27x Capitalisation 1 229 Mrd Graphique BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 7 082,00 JPY Dernier Cours de Cloture 5 593,00 JPY Ecart / Objectif Haut 96,7% Ecart / Objectif Moyen 26,6% Ecart / Objectif Bas -3,45% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mitsuaki Taguchi President & Representative Director Shuji Ohtsu Director & General Manager-Group Administration Yuji Asako Director & General Manager-Corporate Planning Hitoshi Hagiwara Non-Executive Director & Head-Real Entertainment Yuzuru Matsuda Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. -15.65% 11 382 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 16.18% 15 270 HASBRO, INC. -35.37% 9 313 UBISOFT ENTERTAINMENT 8.70% 8 795 MATTEL -39.85% 2 782 GAMES WORKSHOP GROUP PLC 1.56% 2 480