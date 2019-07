Bénéfice net semestriel en hausse pour la Banque cantonale de Fribourg

Zurich (awp) - En dépit de revenus en repli, la Banque cantonale de Fribourg (BCF) a accru sa rentabilité au premier semestre 2019. L'établissement a dégagé un bénéfice net de 72,9 millions de francs suisses, 1% de plus qu'à fin juin 2018. Le 2e semestre devrait afficher une dynamique similaire.

Le résultat d'exploitation a pour sa part augmenté de 1% à 88,1 millions de francs suisses, écrit vendredi la Banque cantonale de Fribourg. Considérés dans leur ensemble, les revenus ont en revanche fléchi de 3,4% à 139,57 millions. Outre le tassement de 4,3% à 115,99 millions de francs suisses des revenus nets des opérations d'intérêts, le repli reflète la chute de 12,8% des autres recettes ordinaires à 3 millions de francs suisses.

Les affaires de négoce ont quant à elles rapporté 5,16 millions, soit 6% de plus qu'un an auparavant et celles liés au commissions et prestations de services ont crû de 2,6% à 15,38 millions. Les charges d'exploitation ont augmenté de 1,8% à 47,6 millions de francs suisses, principalement sous l'effet de la hausse de coûts liés au personnel (+2,9% à 27,87 millions).

A fin juin, le total du bilan s'inscrivait à 23,5 milliards de francs suisses, en hausse de 600 millions. Les prêts à la clientèle ont progressé de 2,4% à 19 milliards, dont 15,8 milliards pour les seuls crédits hypothécaires (+2,1%). Les avoirs des clients se montaient à 14 milliards, en progression de 1,7%.

Evoquant la suite de l'exercice, la BCF se veut optimiste. La banque anticipe pour le second semestre une dynamique identique à celle des six premiers mois de l'année, avec à la clef de "bons résultats".

