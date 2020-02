Zurich (awp) - La Banque cantonale de Fribourg rouvre, en régie propre, son 0,1%/2044. Les conditions:

augmentation: 35 mio CHF (clause de réouverture) nouveau total: 175 mio CHF taux: 0,1% prix d'émission: 99,113% durée: 24,66 ans, jus. 01.11.2044 libération: 06.03.2020 Yield to Mat.: 0,137% Swapspread: +12 pb no valeur: 48'526'090 no valeur prov.: 50'607'119 (7) rating: AA+ stab (ZKB) cotation SIX: dès le 05.03.2020

