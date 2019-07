Crédit Mutuel: le groupe Alliance Fédérale gonfle ses bénéfices semestriels 0 25/07/2019 | 16:02 Envoyer par e-mail :

Paris (awp/afp) - Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui regroupe 11 des 18 fédérations régionales du géant bancaire mutualiste, a annoncé jeudi avoir gonflé ses bénéfices au premier semestre grâce à un développement favorable dans ses différents métiers. De janvier à fin juin, le groupe dont le siège est à Strasbourg a dégagé un bénéfice net part du groupe avoisinant 1,5 milliard d'euros, en progression de presque 5%, a-t-il annoncé dans un communiqué. Ce résultat a pu être atteint malgré une hausse des frais de fonctionnement (+3,3%) et du coût du risque, c'est-à-dire des provisions passées pour palier d'éventuels accidents dans le remboursement des prêts accordés par la banque, qui ont augmenté de plus de 30% sur un an. Le groupe bancaire, qui compte 25,4 millions de clients et 4,7 millions de sociétaires, a par ailleurs moins bénéficié que l'an dernier de gains exceptionnels réalisés sur les participations détenues dans d'autres sociétés. Mais le groupe Alliance fédérale revendique en effet une activité très soutenue sur la quasi-totalité de ses métiers. Seule l'activité "Capital développement", modeste au regard des autres divisions, ressort en repli. Ailleurs, les voyants sont partout apparus au vert et le groupe a signé au premier semestre un produit net bancaire, équivalent peu ou prou du chiffre d'affaires, en progression de 6,4% sur un an, à 7,5 milliards d'euros. En dépit d'un environnement de taux bas très pénalisants et du gel des tarifs bancaires en 2019, décidé en marge du mouvement des "gilets jaunes", la banque de détail a notamment enregistré un produit net bancaire en hausse de 2%. Son bénéfice net s'est lui effrité de 2,6%, mais du fait d'une ardoise fiscale plus élevée. Le résultat avant impôt a terminé sur un petit gain de 0,2%. L'activité assurance signe quant à elle un bond de son chiffre d'affaires de presque 11%, les métiers spécialisés (banque privée, banque de financement, activités de marché, capital développement) de 2,4% et sa division informatique, logistique et presse de 7,2%. La banque est propriétaire notamment du groupe de presse régionale Ebra. Crédit Mutuel, qui a opté pour une stratégie "multiservices", met par ailleurs en avant une progression de ses activités de téléphonie, de télésurveillance et la poursuite de la vente de logements neufs. L'offre de box internet qu'il a lancé en début d'année a aussi attiré 19.250 abonnés sur les six premiers mois de l'année, a-t-il annoncé. afp/rp

