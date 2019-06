BANG & OLUFSEN : décroche après un nouveau profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bang & Olufsen chute de 18,53% à 42,04 couronnes danoises après son deuxième avertissement sur résultats en un peu plus de 2 mois. Sur l'exercice 2018/2019, clos fin mai, le fabricant de téléviseurs et de chaînes hifi haut de gamme anticipe désormais anticipe désormais une marge d'Ebit comprise entre 2% et 3% contre de 4% à 5% auparavant pour des revenus en repli de 13% à 14%. Ils étaient précédemment attendus en recul de 10%.Le free cash flow devrait être négatif à hauteur de 275 à 300 millions de couronnes danoises contre de - 200 à - 250 millions auparavant.Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été principalement affecté par des ventes plus faibles que prévu en Europe.