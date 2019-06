Bang & Olufsen A/S : un exercice calamiteux fait chuter le titre

Bang & Olufsen plonge de 18% à Copenhague, à 42 DKK, après avoir prévenu que ses résultats pour l'exercice clos le 31 mai dernier seront inférieurs aux attentes. Les estimations préliminaires laissent entrevoir un chiffre d'affaires en baisse de 13 à 14% (vs. -10% envisagé) et une marge opérationnelle de 2 à 3%, alors que l'objectif était de réaliser 4 à 5%. Le cash-flow libre sera négatif de 275 à 300 millions de DKK. B&O a connu une fin d'exercice difficile en Europe, notamment dans son réseau monomarque. Le management promet un retour à la croissance rentable dès l'exercice qui vient de débuter.



"Malgré l'évolution décevante des derniers trimestres, il est important de souligner que nous avons progressé dans la transformation de Bang & Olufsen", tente de convaincre le CEO Henrik Clausen. La société a plusieurs fois revu en baisse ses attentes sur l'exercice. Initialement, elle visait plus de 10% de croissance de ses revenus, 7 à 9% de marge opérationnelle et plus de 100 millions de DKK de cash-flow libre.