Bang & Olufsen : Big Bang sur le cours de bourse, -30%

L'exercice 2018 /2019 de Bang & Olufsen s'achèvera sans croissance. Le groupe danois a annoncé hier soir qu'il renonçait à l'objectif de progression de 10% pour ses ventes, qui devraient stagner. En cause, un second trimestre fiscal qui s'est achevé sur un chiffre d'affaires en baisse de -9% en glissement annuel et un troisième trimestre fiscal qui a démarré au ralenti. Cette contreperformance s'explique par un effet de temporaire de la réorganisation du réseau de distribution dans plusieurs pays et par les remous induits par le démarrage d'un accord avec un nouveau partenaire logistique.



"Nous avons mis en place la bonne stratégie et nous progressons bien dans nos initiatives stratégiques clés", a tenté de rassurer le CEO de B&O Henrik Clausen, qui a dans le même temps confirmé que la marge d'EBIT sera de l'ordre de 10% sur le second trimestre fiscal et dans la fourchette 7 à 9%, inchangée, sur l'exercice entier. Le free cash-flow est toujours attendu à plus de 100 millions de couronnes danoises et le programme de rachat d'actions ne sera pas affecté. Insuffisant, cependant, pour rassurer le marché.