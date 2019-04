Bang & Olufsen : en baisse après des trimestriels décevants

04/04/2019 | 11:40

Le titre Bang & Olufsen s'affiche en nette baisse ce jeudi, après l'annonce par le groupe de bénéfices trimestriels inférieurs d'une année à l'autre sur la période.



En effet, l'EBIT pour les trois mois clos le 28 février s'est établi à 30 millions de couronnes danoises, en baisse de 39% par rapport aux 49 millions de couronnes danoises de la même période en 2018. Le chiffre d'affaires a pour sa part chuté de 18%. Enfin, le groupe s'attend à une baisse des ventes d'environ 10% pour l'ensemble de l'exercice.



Conséquence ? Même si le changement de modèle opérationnel devrait permettre une amélioration de la rentabilité, le titre s'affiche en baisse de -3%, atteignant un plus bas niveau depuis plus de trois ans.







