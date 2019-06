Bang & Olufsen : plonge après l'avertissement de résultats

04/06/2019 | 12:43

Bang & Olufsen a annoncé un nouvel avertissement concernant ses bénéfices, accusant des ventes inférieures aux attentes en Europe. Les actions B & O - qui ont perdu plus de 62% de leur valeur au cours de la dernière année - sont actuellement en chute de plus de 18%.



La société danoise, spécialiste des téléviseurs design, a déclaré que la hausse de ses revenus pour l'exercice 2018/19, clos le 31 mai, serait maintenant de 13% à 14% inférieurs à ceux du dernier exercice, en dessous de sa dernière prévision d'une chute d'environ 10%.



Le groupe a également annoncé s'attendre désormais sur une marge d'EBIT de l'ordre de 2% à 3%, contre environ 4% à 5% auparavant.



La direction a indiqué qu'il prévoyait de retrouver une croissance rentable pour l'exercice 2019/20, bien que ces perspectives n'aient pas manifestement réussi à rassurer les investisseurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.