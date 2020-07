Bang & Olufsen : résultats au T4 impactés par le coronavirus

Données financières DKK USD EUR CA 2020 2 039 M 308 M 273 M Résultat net 2020 -284 M -42,9 M -38,1 M Tréso. nette 2020 103 M 15,6 M 13,8 M PER 2020 -1,73x Rendement 2020 - Capitalisation 1 471 M 223 M 197 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,67x Nbr Employés 919 Flottant 92,7% Graphique BANG & OLUFSEN A/S Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BANG & OLUFSEN A/S Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 22,50 DKK Dernier Cours de Cloture 11,99 DKK Ecart / Objectif Haut 87,7% Ecart / Objectif Moyen 87,7% Ecart / Objectif Bas 87,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kristian Tear President & Chief Executive Officer Juha Christen Christensen Chairman Nikolaj Wendelboe Chief Financial Officer & Executive VP Jesper Jarlbæk Independent Director Mads Nipper Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BANG & OLUFSEN A/S -65.74% 223 SONY CORPORATION 2.42% 86 047 PANASONIC CORPORATION -5.37% 21 145 TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION 45.64% 12 027 LG ELECTRONICS INC. -5.55% 9 685 SHARP CORPORATION -29.50% 6 751