Banimmo : Communiqué de presse résultats semestriels 2019 consolidés

Banimmo privilégie dorénavant le mar- ché des bureaux en Belgique. Banimmo y dispose d'une réserve foncière et d'immeu- bles de l'ordre de 275.000 m² à développer ainsi que d'un portefeuille d'immeubles d'environ 65.000 m² pour conduire cette stratégie. Dans ses choix d'implantations, la société donne la priorité aux centres urbains et à proximité des pôles de transports multi- modaux.

ment immobilier cotée sur Euronext Brussels depuis 2007. A l'époque active en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France dans les domaines du bureau, des commerces et dans des segments de niche comme les hôtels, Banimmo recen- tre aujourd'hui ses activités autour de son métier de base : les immeubles de bureaux en Belgique. L'expertise de Banimmo en matière technique et dans la gestion de projets d'ampleur lui permet de mener avec efficacité et rapidité des projets ambitieux.

ACTIVITÉS CLÉS

Acteur de référence dans le secteur des bureaux depuis sa création, Banimmo inscrit sa stratégie autour de deux axes : la transformation d'actifs immobiliers, devenus obsolètes, en mettant en oeuvre les normes de construction les plus sévères, et la construction d'immeubles build-to-suit, ainsi que d'immeubles multi-tenants pour des locataires en recherche de surfaces de travail de dimension plus modeste, et attentifs

un confort de vie accru. Ces immeubles bénéficient des technologies durables et performantes les plus avancées.

POSITION UNIQUE

Banimmo est particulièrement sensible aux évolutions en matière d'attente des occupants des immeubles qu'elle met sur le marché. Ainsi les surfaces plus petites, fonctionnelles et ancrées dans un environ- nement disposant de toutes les facilités pour les utilisateurs, rencontrent un succès croissant auprès des entreprises. Banim- mo vise aussi à offrir des services, à créer des communautés de locataires, à intégrer l'approche « future proof » et à anticiper les attentes des occupants.