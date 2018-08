Banimmo : Publication relative à une notification de transparence en application de la Loi du 2 mai 2007

Conformément aux dispositions de la Loi du 2 mai 2007 concernant les publications de participations importantes, Banimmo SA annonce avoir reçu le 9 août 2018 la notification de transparence du 8 août 2018, dont il résulte que, suite aux ventes d'actions réalisées la SPRL Strategy,Management and Investments détient en date du 3 août 2018 9,97% des droits de vote de la société et est ainsi tombée sous le seuil de participation de 10%.

