Banimmo : Supplément au Memoire en Réponse - 31.10.2018

Conformément à l'article 28§2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'organe d'administration de la société cible, c'est-à-dire Banimmo, doit rédiger un supplément au mémoire en réponse et le soumettre à l'approbation de la FSMA si, après l'approbation du Mémoire en Réponse, les membres de l'organe d'administration ou les personnes qu'en fait ils représentent modifient leur intention de transférer ou non les titres en leur possession à l'offrant.

2. CONTEXTE

Au point 4 du Mémoire en Réponse (« Déclarations d'intention »), la SPRL Strategy, Management and Investments (représentée par son représentant permanent M. Didrik van Caloen) (ci-après « SMI ») a déclaré « (i) détenir 1.074.615 Actions (ii) que ces Actions ne seront pas apportées dans le cadre de l'Offre et (iii) que le Prix de l'Offre est jugé trop bas compte-tenu de la dernière Valeur d'Actif Net Réévalué communiquée par la Cible et confirmé en grande partie par l'objectif de prix fixé par KBC Securities. En outre la stratégie de l'Offrant semble clairement d'enfin se focaliser, comme actionnaire de contrôle, sur un redressement des résultats de la Cible et d'y contribuer opérationnellement ».

Le 29 octobre 2018, SMI, par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Pierre Renard, a informé Banimmo du fait que la Banque Degroof Petercam (ci-après « Degroof ») a décidé, contrairement à la position initialement exprimée par SMI, d'apporter les actions de SMI à l'Offre.

En effet, Degroof détient un gage sur toutes les actions détenues par SMI dans Banimmo (ci-après les « Actions ») en vertu d'une convention du 3 juillet 2007. Par ailleurs, Degroof a décidé , en vertu d'un contrat conclu entre SMI et Degroof le 10 juillet 2017, d'apporter en bloc les Actions en cas d'offre publique d'acquisition sur les actions de Banimmo, quel qu'en soit le prix.

Le Conseil a, par la suite, été informé du fait que Degroof apporterait un nombre allant jusqu'à la totalité des Actions à l'Offre et a établi en conséquence le présent Supplément au Mémoire en Réponse.