Banimmo : dote d’un nouveau Conseil d’administration

Banimmo se dote d'un nouveau Conseil d'administration ___________________________________________________________________

Suite à la récente OPA de Patronale Life sur Banimmo qui a permis à ce nouvel actionnaire de détenir 60.13% des actions, Banimmo a procédé à la recomposition de son conseil d'administration qui comporte 10 membres dont 5 administrateurs indépendants et 3 administratrices.

Les 4 administrateurs représentants le précédent actionnaire de référence Affine R.E. SA ont démissionné de leur mandat. Il s'agit de madame Maryse Aulagnon et des messieurs Alain Chaussard, Matthieu Evrard et Cyril Aulagnon..

Suite à ce changement d'actionnariat, deux administratrices indépendantes, mesdames Catherine Sabouret et Muriel Aubry (représentante d'Icônes SAS), et un administrateur non-exécutif, monsieur Didrik van Caloen (représentant de SMI SPRL), ont par ailleurs mis leur mandat à la disposition de la société.

La société remercie chaleureusement ces administrateurs pour leur apport important et positif durant leurs années au sein du conseil d'administration.

Sept nouveaux administrateurs ont été cooptés.

Il s'agit tout d'abord de 3 administrateurs désignés par l'actionnaire majoritaire Patronale Life : messieurs Werner Van Walle (représentant de Patronale Real Estate SA), Filip Moeykens (représentant de Patronale Life SA) et Laurent Calonne (représentant de Lares Real Estate SPRL).

Ensuite, 3 administratrices indépendantes sont entrées en fonction, mesdames Annette Vermeiren, Griet Cappelle (représentante de GCA Consult SPRL) et Ann Schryvers (représentante de S. Advice & Management SPRL), et 1 administrateur indépendant, monsieur Jo De Clercq.

Monsieur Werner Van Walle est actionnaire de référence de Patronale Group et Chief Investment Officer. Il est également président du Comité de Crédit de Patronale Life. Il est nommé Président de Banimmo.

Monsieur Filip Moeykens, également actionnaire de référence de Patronale, est le Chief Executive Officer du Groupe. Leur 15 années de collaboration sont à la base de l'actuelle success story de Patronale Group.

Monsieur Laurent Calonne, le nouveau Chief Investment Officer de Banimmo, était membre du Comité d'Investissement de Patronale Life et Consultant auprès de Patronale Real Estate. Il est diplômé de la VUB en ingénierie civile. Il dispose de plus de vingt années d'expérience dans l'immobilier de bureaux et d'immeubles mixtes.

Madame Annette Vermeiren, licenciée en Sciences Economiques appliquées, a consacré près de 30 ans de sa carrière à l'actuelle banque BNP Paribas Fortis SA. Elle dispose de plus de 36 années d'expérience dans le secteur des investissements et financements bancaires.

Madame Griet Cappelle est ingénieur civile et architecte de formation. Elle est la Chief Operations Officer de la société immobilière cotée (SIR) Montea dont elle dirige lesDépartements Project Development et Asset Management et connait très bien le secteur de l'immobilier industriel et semi-industriel.

Madame Ann Schryvers est consultante indépendante spécialisée dans le développement de projets retail en Belgique. C'est dans ce cadre-là qu'elle travaille depuis de nombreuses années pour AG Real Estate.

Monsieur Jo De Clercq est le Managing Director Transactions de Patrizia Immobilien AG, acteur immobilier allemand reconnu. Il est diplômé en Immobilier de l'Antwerp Post Graduate School.

Banimmo se réjouit de pouvoir profiter de leur large expérience immobilière.

Le Comité de Direction de Banimmo se compose désormais comme suit :

 Patrick Mertens de Wilmars - CEO (représentant permanent de Wimer Consult SCS)

 André Bosmans - Secrétaire Général (représentant permanent de André Bosmans Management SPRL)

 Laurent Calonne - CIO (représentant permanent de Lares Real Estate SPRL)

 Philippe Opsomer - CFO (représentant permanent de SAP Consulting SPRL)

 Damien Darche - COO

Banimmo tient à remercier de tout cœur André Bosmans, qui a décidé de prendre sa retraite comme Secrétaire Général de Banimmo à partir du 31 décembre 2018, pour sa contribution aux réalisations et aux changements positifs récents au sein de l'entreprise. « Avec ces changements, Banimmo souhaite encore accélérer l'exécution de sa stratégie, mais aussi anticiper les évolutions dans le secteur de l'immobilier et placer ses clients et ses collaborateurs plus que jamais au centre de son organisation », déclare Patrick Mertens, CEO Banimmo.

Ce communiqué est disponible sur le site web de la société www.banimmo.be

Pour plus d'informations, veuillez‐vous adresser à :

Banimmo

Lenneke Marelaan 8 1932 Zaventem

Patrick Mertens CEO patrick.mertens@banimmo.bePhilippe Opsomer CFO philippe.opsomer@banimmo.be

Tel. : +32 2 710 53 11 www.banimmo.be

A propos de Banimmo

Banimmo se profile comme un acteur capable de produire ou transformer un actif immobilier tertiaire ainsi que de construire des immeubles build-to-suit répondant tant aux exigences et critères les plus stricts des investisseurs finaux qu'aux souhaits des locataires.

Le portefeuille immobilier actuel porte sur environ 78.000 m² de surfaces développées et environ 281.000 m² à développer.