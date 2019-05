Banimmo : management fr

Sous embargo jusqu'au 27 mai 2019 à 17h40

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau CEO et nouvel administrateur pour Banimmo

Le conseil d'administration a désigné Monsieur Laurent Calonne comme nouveau CEO de Banimmo. Laurent Calonne dispose d'une solide expérience en développement immobilier, e.a. chez Extensa Group et Leasinvest. Auparavant il était Chief Investment Officer de Banimmo, et membre du comité d'investissement de Patronale Life, actionnaire majoritaire de Banimmo. Il est ingénieur civil (VUB) et il a plus de 20 ans d'expérience en immobilier de bureaux et immeubles à destination mixte.

En même temps, la mission des Messieurs Patrick Mertens (CEO) et Philippe Opsomer (CFO) prend fin. Banimmo souhaite remercier Messieurs Patrick Mertens et Philippe Opsomer pour leur politique de relance qui a permis à Banimmo de se réorienter vers ses activités clés, notamment le développement d'immeubles de bureaux en Belgique, se focalisant sur le redéveloppement de sites à potentiel et le développement de projets « built-to-suit » pour ses clients. Par leur contribution ils ont permis d'affiner la vision de Banimmo et d'assainir la situation financière de la société.

Dès aujourd'hui, le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Mertens (représentant permanent de Wimer Consult GCV), qui prend fin à l'assemblée annuelle de 2021, est repris par Monsieur Hendrik Danneels (représentant permanent de Mylecke NV) par cooptation par le conseil d'administration.

Laurent Calonne pilotera une équipe clé de spécialistes en immobilier qui assureront le développement continu de la société. Banimmo devient ainsi un développeur immobilier « pur-sang », tout en sous- traitant les activités non clés, qui seront partagées avec Patronale Life. Banimmo opèrera dès lors avec une structure épurée qui lui permettra de se concentrer entièrement sur ses activités clés.

Contact

Banimmo Laurent Calonne Werner Van Walle Lenneke Marelaan 8 CEO Président du conseil d'administration 1932 Zaventem Laurent.Calonne@banimmo.be Werner.VanWalle@patronale-life.be Tél. : +32 2 710 53 11 www.banimmo.be

A propos de Banimmo

Banimmo est un développeur immobilier « pur-sang » coté en bourse qui se focalise sur le développement d'immeubles de bureaux en Belgique, par le redéveloppement de sites à potentiel et la construction de projets « built- to-suit » pour ses clients. Le portefeuille immobilier actuel comprend environ. 80.000 m2 d'immeubles et 280.000 m2 de terrains à développer. La société se différencie en se focalisant sur la durabilité et sur les centres urbains et leur environnement.

Banimmo est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Brussels (BANI).