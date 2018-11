Banimmo : nouveau conseil d'administration

30/11/2018 | 12:03

Suite à la récente OPA de Patronale Life qui a permis à ce nouvel actionnaire de détenir 60,13% des actions, Banimmo annonce une recomposition de son conseil d'administration qui comporte 10 membres dont cinq administrateurs indépendants et trois administratrices.



Les quatre administrateurs représentants le précédent actionnaire de référence Affine ont démissionné de leur mandat, tandis que deux administratrices indépendantes et un administrateur non-exécutif ont mis leur mandat à la disposition de la société.



Sept nouveaux administrateurs ont été cooptés, dont trois désignés par l'actionnaire majoritaire Patronale Life. Trois administratrices indépendantes sont entrées en fonction, de même qu'un administrateur indépendant.



