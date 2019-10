Banimmo : Communiqué de presse Convocation AGE 04.12.2019

Le 30 octobre 2019 à 17h40

COMMUNIQUE DE PRESSE

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

du 4 décembre 2019

Le conseil d'administration a le plaisir d'inviter les actionnaires, les obligataires, les administrateurs et le commissaire de la société anonyme Banimmo à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui sera tenue le mercredi 4 décembre 2019 à 11h30 à 1000 Bruxelles, Bld. Bischoffsheim 33.

A partir du 30/10/2019, tous les documents relatifs à cette assemblée sont disponibles sur le site web www.banimmo.be sous la rubrique 'Investisseurs - Assemblées générales'.

Banimmo Laurent Calonne Werner Van Walle Bld. Bischoffsheim 33 CEO Président du conseil d'administration BE-1000 Bruxelles Laurent.Calonne@banimmo.be Werner.VanWalle@patronale-life.be Tél. : +32 2 710 53 11 www.banimmo.be

A propos de Banimmo

Banimmo est un développeur immobilier « pur-sang » coté en bourse qui se focalise sur le développement d'immeubles de bureaux en Belgique, par le redéveloppement de sites à potentiel et la construction de projets « built- to-suit » pour ses clients. Le portefeuille immobilier actuel comprend environ 65.000 m2 d'immeubles et environ 275.000 m2 de terrains à développer. La société se différencie en se focalisant sur la durabilité et sur les centres urbains et leur environnement.

Banimmo est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Brussels (BANI).