Assemblée générale de la Banque Cler: changements au niveau du Conseil d'administration et adaptation des statuts

Lors de l'Assemblée générale de la Banque Cler de ce jour, Christoph Auchli, Regula Berger, Basil Heeb et Maya Salzmann ont été élus au Conseil d'administration et la distribution d'un dividende brut inchangé de CHF 1.80 par action a été décidée.

Élections du Conseil d'administration

Lors de l'Assemblée générale de ce jour, le Conseil d'administration de la Banque Cler a été partiellement renouvelé. Suite à la reprise totale de la Banque Cler par la Basler Kantonalbank (BKB), de nouveaux représentants de la Direction générale de la BKB vont faire leur entrée du Conseil d'administration. Maya Salzmann a été élue comme membre indépendante. Ont été réélus les membres indépendants Barbara A. Heller, Andreea Prange et Christian Wunderlin. À l'issue de ces nouvelles élections, la majorité des membres du Conseil d'administration reste composée de membres indépendants. Le nouveau président du Conseil d'administration de la Banque Cler est le président de la direction du Groupe et CEO de la BKB, Basil Heeb. Christoph Auchli, responsable du département Finances et risques de la BKB, a été nommé vice-président. Regula Berger, responsable du département Legal et compliance, également élue au Conseil d'administration de la Banque Cler, représente elle aussi la BKB. Sebastian Frehner, Christine Keller, Ralph Lewin et Andreas Sturm, membres du Conseil d'administration, ne se représentaient pas. Ralph Lewin et Andreas Sturm restent membres du Conseil de banque de la Basler Kantonalbank. Sous la houlette d'Andreas Sturm, président du Conseil d'administration jusqu'à présent, le positionnement avec la nouvelle marque «Cler» de même que la numérisation ont été fortement développés, notamment avec le lancement réussi de l'appli bancaire Zak.

Basil Heeb a déclaré: «Je me réjouis de ma nouvelle tâche de président du Conseil d'administration de la Banque Cler et de la collaboration à venir avec mes collègues du CA. Je remercie aussi l'ensemble des membres du Conseil d'administration, en particulier mes deux prédécesseurs à la présidence de celui-ci, Ralph Lewin et Andreas Sturm, pour leurs réalisations portant sur le nouveau positionnement stratégique de la banque. La nouvelle composition de la Direction générale et du Groupe de la BKB nous permet un ajustement encore meilleur au sein du Groupe et crée ainsi la base d'une poursuite efficace des stratégies de croissance des deux banques.»

Modifications des statuts adoptées

Suite à la décotation des actions de la Banque Cler, différentes dispositions statutaires ont été simplifiées. Une clause du Groupe a aussi été intégrée dans les statuts. En outre, conformément à la tendance législative, les actions au porteur de la Banque Cler ont été transformées en actions nominatives.

