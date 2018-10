Bank Cler : La Banque Cler récompensée par le label de qualité «CERTIFIED CO 2 NEUTRAL» de Swiss Climate

La Banque Cler s'est vu décerner le label «CO 2 NEUTRAL» de Swiss Climate, qui atteste l'établissement d'un inventaire des gaz à effet de serre selon la norme ISO et le respect des directives du Greenhouse Gas Protocol. Par ailleurs, la banque s'engage à réduire ses émissions en prenant des mesures concrètes. C'est hier à Berne, à l'occasion de la Soirée Climatique, qu'elle a officiellement reçu cette distinction.

La Banque Cler se positionne depuis des années en tant que banque durable. Il lui tient à cœur de se comporter de manière loyale à l'égard de la société et de l'environnement, c'est pourquoi elle a ancré ce principe dans son orientation stratégique. L'établissement dispose en outre d'un Comité pour un développement durable, qui accompagne via de précieux conseils son engagement en matière de développement durable.

Quelles sont les répercussions de l'activité de la Banque Cler sur l'environnement et le climat?

Cette question sous-tend chacune de nos activités. La Banque Cler possède depuis bientôt vingt ans un système de management de l'environnement qui permet de collecter, dans différents domaines pertinents sur le plan écologique, les données servant à identifier des champs d'action. Un exemple des résultats obtenus: depuis 2011, la banque ne consomme plus que de l'électricité issue de sources renouvelables telles que la petite centrale hydroélectrique de Weissenburg. La même année, la Banque Cler a mis en service une installation photovoltaïque sur le toit de son siège principal, à Bâle: l'électricité solaire ainsi produite est entièrement rachetée à IWB et utilisée pour alimenter le bâtiment. Les travaux d'aménagement réalisés - en 2016 au siège principal et actuellement dans les différentes succursales - intègrent eux aussi des mesures d'économie d'énergie. Ces cinq dernières années, la Banque Cler a réduit sa consommation énergétique de 31%.

Un engagement récompensé

Les mesures précitées et d'autres démarches entreprises par la Banque Cler lui ont déjà valu par le passé plusieurs distinctions pour son engagement en faveur du développement durable. L'établissement a ainsi reçu en juin 2012 le label CO 2 d'argent de Swiss Climate. En 2016, il s'est vu attribuer le statut «Prime» par oekom research, l'une des agences de notation les plus influentes du monde dans le domaine des placements durables. Comme les années précédentes, la Banque Cler a fait partie en 2017 du peloton de tête en matière de protection du climat: CDP lui a attribué la note «B», la classant ainsi parmi les leaders des établissements financiers évalués. En outre, la banque est un membre de longue date d'öbu et participe au modèle énergétique de l'Agence de l'énergie pour l'économie (AEnEC): elle s'est engagée, par le biais d'une convention d'objectifs, à améliorer son efficacité énergétique et à réduire ses émissions de CO 2 sur la période 2013-2020. En obtenant la distinction «CERTIFIED CO 2 NEUTRAL by Swiss Climate», la Banque Cler montre qu'elle prend ses obligations très au sérieux. En effet, ce certificat atteste la conformité de sa gestion environnementale d'entreprise avec la norme ISO 14064-1 pour l'exercice 2016/2017 et l'application des directives du Greenhouse Gas Protocol. Il s'agit là d'un nouveau succès pour la Banque Cler dans la mise en œuvre de sa stratégie en matière de développement durable.

Le respect des directives de certification a été contrôlé par la société d'audit indépendante SGS Société Générale de Surveillance SA. Le label est valable cinq ans et des audits de contrôle sont menés chaque année.

Vous trouverez plus d'informations concernant notre engagement éthique, social et écologique sur notre site Internet www.cler.ch ou dans le rapport Développement durable 2017.