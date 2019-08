Changement à la Direction générale de la Banque Cler

Le Conseil d'administration (CA) de la Banque Cler SA a nommé Mariateresa Vacalli au poste de Chief executive officer (CEO) et Philipp Lejeune à celui de Chief financial officer (CFO). L'actuelle Direction générale de la Banque Cler se retire de son propre gré. Sandra Lienhart et René Saluz, respectivement CEO et CFO, quitteront la banque mi-septembre. Le Conseil d'administration a par ailleurs lancé un processus de succession pour remplacer Peter Schnellmann au poste de responsable du département Distribution.

En nommant Mariateresa Vacalli, le CA de la Banque Cler renforce le savoir-faire de l'établissement en matière de transformation numérique dans les opérations bancaires. En qualité de membre de la Direction du groupe BKB et de Chief digital officer (CDO), Mariateresa Vacalli détenait déjà un rôle majeur dans les projets de développement numérique ainsi que dans d'autres projets stratégiques du groupe BKB. De par son expérience en tant que Chief credit officer de la Basler Kantonalbank et de son expérience de longue date comme expert-comptable au sein du groupe BKB, Philipp Lejeune connait parfaitement les processus et structures du département Finances et risques des deux banques. Il a en outre contribué activement à façonner les activités de crédit de la BKB depuis février 2018 dans le cadre de ses fonctions de Chief credit officer. Mariateresa Vacalli et Philipp Lejeune sont donc parfaitement compétents pour exercer leurs nouveaux mandats de CEO et de CFO. Ils entreront en fonction le 1er septembre 2019.

L'actuelle Direction générale se retire de son plein gré

Les trois membres actuels de la Direction générale quittent la Banque Cler de leur propre gré. Cette décision fait suite aux changements de répartition des compétences dans le cadre de l'intégration renforcée de la Banque Cler dans les structures de direction du groupe BKB. Les trois dirigeants accompagneront les réorganisations annoncées récemment jusqu'à la prise de fonction de leurs successeurs. Sandra Lienhart est membre de la Direction générale de la banque depuis 15 ans, dont deux en qualité de CEO et de vice-présidente de la Direction du groupe. René Saluz est entré il y a 14 ans à la Banque Cler, où il dirigeait depuis 2015 le département Finances et risques. Peter Schnellmann a rejoint la banque au printemps 2018 en qualité de responsable du département Distribution et membre de la Direction du groupe. Il conservera son poste jusqu'à la nomination de son successeur. Sandra Lienhart et Peter Schnellmann se réorienteront professionnellement. René Saluz partira en retraite anticipée. Les trois membres de la Direction générale ont profondément marqué l'évolution de la Banque Cler. Celle-ci dispose maintenant d'une stratégie claire et d'un positionnement (re)marqué sur le marché, grâce au lancement de la nouvelle marque et à une présence physique renforcée dans les centres urbains, ainsi qu'à son statut de pionnière numérique avec «Zak», la première solution bancaire complète sur smartphone.

Basil Heeb, président du Conseil d'administration de la Banque Cler: «Au nom du Conseil d'administration, je remercie Sandra Lienhart, René Saluz et Peter Schnellmann pour leur engagement de longue date. Ils se sont tous trois beaucoup investis dans le renouvellement de la marque et le repositionnement stratégique réussi de la Banque Cler. Je leur souhaite le meilleur pour leur avenir personnel et professionnel. Avec Mariateresa Vacalli comme CEO et Philipp Lejeune comme CFO, nous repourvoyons de manière optimale ces deux fonctions clés au sein du groupe. Mariateresa et Philipp poursuivront la stratégie avec la force d'innovation et l'expertise qui sont les leurs.»

Parcours professionnel des nouveaux membres de la Direction générale

La Tessinoise Mariateresa Vacalli (48 ans) est membre de la Direction du groupe depuis octobre 2018 et responsable, en qualité de CDO, de la transformation numérique au sein du groupe BKB. Elle a obtenu en 1998 un diplôme d'ingénieur en gestion d'entreprise et production de l'EPFZ et suivi diverses formations de management exécutif, dont celles de l'INSEAD Fontainebleau et de l'IMD à Lausanne. De 2016 à 2018, Mariateresa Vacalli a été CEO de Moneyhouse SA, plate-forme d'informations économiques appartenant au groupe médiatique NZZ. Elle avait auparavant occupé différents postes d'encadrement auprès des deux entreprises de télécommunication Sunrise et UPC pendant environ 14 ans.

Philipp Lejeune (41 ans) occupe depuis février 2018 le poste de Chief credit officer au département Finances et risques de la BKB. Dans le cadre de son master en sciences économiques à l'Université de Bâle obtenu en 2005, il s'est spécialisé dans le banking, la finance et le controlling. Philipp Lejeune a ensuite travaillé de 2005 à 2018 comme expert-comptable au département Financial Services d'Ernst & Young SA et obtenu pendant cette période le diplôme d'expert-comptable de la Chambre fiduciaire suisse. En 2013, il a effectué un secondment de six mois auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans le service Banques de détail, banques d'affaires et banques commerciales. Philipp Lejeune a obtenu l'agrément d'expert-réviseur en 2011. De 2015 à 2018, il a travaillé en qualité de réviseur responsable agréé par la FINMA / l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) auprès d'entreprises de services financiers.

