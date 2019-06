La BKB et la Banque Cler axent leur organisation sur la croissance et l'efficacité

Avec la reprise totale de la de la Banque Cler, la Banque Cantonale de Bâle (BKB) se donne les moyens d'atteindre les objectifs stratégiques du groupe sur un marché bancaire suisse toujours plus concurrentiel. Divers remaniements au niveau de la gouvernance et de la structure organisationnelle seront désormais effectués et la dotation en capital de la Banque Cler sera considérablement renforcée, en soutien additionnel aux objectifs de croissance et au regard des exigences légales en matière de fonds propres. En raison de la fusion d'unités prévue au sein du groupe, les deux banques du groupe lancent chacune une procédure de consultation.

Deux banques, avec chacune leur identité propre, réunies sous un même toit

La simplification de la Direction du groupe BKB ainsi que le renforcement de sa coordination permettront de souder davantage le groupe, d'accélérer la prise de décisions et, ainsi, de gagner en agilité. Dans le contexte fortement concurrentiel du marché bancaire suisse, il s'agit là d'une condition indispensable pour rester innovant, survivre à l'arrivée de nouveaux acteurs et agir contre la pression croissante sur les marges. La BKB et la Banque Cler restent néanmoins des banques autonomes avec leur propre identité sur le marché, leur propre réseau de succursales et d'agences et leurs propres clients. La clientèle des deux banques du groupe ne sera en rien touchée par les ajustements effectués au niveau de l'organisation du groupe. À l'avenir, les investissements dans des initiatives stratégiques clés pour le succès futur seront portés solidairement au sein du groupe. Le regroupement de certaines tâches permettra par ailleurs d'exploiter systématiquement les potentiels encore existants en termes d'amélioration de la qualité et de l'efficacité des prestations. Le remaniement de la gouvernance et de la structure organisationnelle contribuera ainsi de manière significative à la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie 2021 du groupe.

Remaniements au sein de la gouvernance du groupe

Le Conseil d'administration a été partiellement renouvelé lors de l'Assemblée générale de la Banque Cler le 25 juin 2019. Suite à la reprise totale de la Banque Cler par la Banque Cantonale de Bâle, de nouveaux représentants de la Direction générale de la BKB vont faire leur entrée du Conseil d'administration. Maya Salzmann a été élue comme membre indépendante. Ont été réélus les membres indépendants Barbara A. Heller, Andreea Prange et Christian Wunderlin. À l'issue de ces nouvelles élections, la majorité des membres du Conseil d'administration reste composée de membres indépendants. Le nouveau président du Conseil d'administration de la Banque Cler est le président de la direction du Groupe et CEO de la BKB, Basil Heeb. Christoph Auchli, responsable du département Finances et risques de la BKB, a été nommé vice-président. Regula Berger, responsable du département Legal et compliance, également élue au Conseil d'administration de la Banque Cler, représente elle aussi la BKB. Sebastian Frehner, Christine Keller, Ralph Lewin et Andreas Sturm, membres du Conseil d'administration, ne se représentaient pas. Ralph Lewin et Andreas Sturm restent membres du Conseil de banque de la BKB. Le Conseil de banque a en outre décidé de dissoudre le Comité du groupe et de stratégie actuel et de regrouper le Comité de rémunération et de nomination des deux banques au sein du groupe. Pour des raisons légales, le groupe et la Banque Cler conservent tous deux, comme par le passé, un Comité des risques et un Comité d'audit, constitués, pour le premier majoritairement et pour le second exclusivement, de membres indépendants. La Direction du groupe est également remaniée, et sera désormais assurée par la Direction générale de la BKB. Sandra Lienhart, PDG de la Banque Cler, est nommée assesseuse à la Direction du groupe. Peter Schnellmann, Responsable de l'unité Distribution et membre de la Direction générale de la Banque Cler, quitte la Direction du groupe. Le Conseil de banque a nommé Luca Pertoldi Président adjoint de la Direction générale du groupe et PDG adjoint de la Banque Cantonale de Bâle. Le nouveau règlement d'exploitation et d'organisation de la BKB entrera en vigueur après acceptation par le Conseil d'État du Canton de Bâle-Ville, le 1er septembre 2019.

Mesures prévues pour renforcer l'efficacité opérationnelle

Pour améliorer encore l'efficacité opérationnelle, il est prévu de remanier les structures de direction, d'harmoniser les processus et de créer des centres de compétences supplémentaires à l'échelle du groupe. Au cœur de la réorganisation se trouvent le CEO Office, les Ressources humaines, le Développement de l'entreprise et l'unité Legal et Compliance, les centres de conseils, certains spécialistes de la Gestion de la distribution ainsi que certains services de l'unité Finances et Risques des deux banques. Dans le cadre des remaniements et en l'état actuel des choses, jusqu'à 150 collaborateurs pourraient être concernés, à l'échelle du groupe, par le transfert de leur fonction, par la modification du profil de leur poste ou par une suppression de poste définitive. Actuellement, jusqu'à 40 postes pourraient être supprimés au cours des deux ans à venir. Ces suppressions seront absorbées autant que possible par la fluctuation normale et effectuées de façon équitable et socialement acceptable. Un plan social a déjà été mis en place pour les deux banques. Conformément à la réglementation, la BKB et la Banque Cler lancent une procédure de consultation et des négociations avec les commissions du personnel.

Renforcement de la dotation en fonds propres de la Banque Cler

Le groupe BKB compte atteindre ses objectifs stratégiques de croissance d'ici 2021, une réussite à laquelle les deux banques contribuent de manière déterminante. La BKB prévoit donc d'augmenter significativement le capital-actions de la Banque Cler, qui sera ainsi en mesure de poursuivre ses activités commerciales avec autant de succès que par le passé et de continuer à améliorer sa rentabilité tout en satisfaisant aux futures exigences en matière de fonds propres. Des informations supplémentaires sur l'augmentation de capital prévue suivront d'ici fin 2019.

