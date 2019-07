La Banque Cantonale de Bâle et la Banque Cler décident de mettre en œuvre les remaniements prévus.

Le 26 juin 2019, la Banque Cantonale de Bâle (BKB) et la Banque Cler ont annoncé la simplification de leurs organes, structures et processus. Les deux banques du groupe ont également lancé une procédure de consultation qui s'est achevée aujourd'hui. Les propositions des commissions du personnel ont été examinées au cours des deux dernières semaines et la réorganisation prévue va maintenant débuter. Les nombreuses propositions concernant la collaboration avec les commissions du personnel et le plan social seront également mis en œuvre. Le plan social actuel est prolongé.

Le remaniement prévu inclut la simplification des organes, structures et processus ainsi que la création de centres de compétences supplémentaires à l'échelle du groupe. Suite à la réorganisation, jusqu'à 150 collaborateurs pourraient être concernés à l'échelle du groupe par le transfert de leur fonction, la modification de leur profil de poste ou un licenciement. Jusqu'à 40 postes pourraient ainsi être supprimés au cours des deux prochaines années.

Collaboration engagée et constructive avec les commissions du personnel

Les commissions du personnel des deux banques ont soumis de nombreuses propositions constructives dans le cadre de la procédure de consultation mise en place. Ces propositions portent sur les structures organisationnelles, la collaboration des comités de projet avec les commissions du personnel, la gestion d'éventuels licenciements, l'attribution de postes et le plan social. Les commissions du personnel continueront d'accompagner étroitement le processus de transformation.

Une simplification des organes, des structures et des processus indispensable au succès futur

Comme d'autres établissements, la BKB et la Banque Cler exercent sur un marché toujours plus difficile. Afin de rester performantes à l'avenir, les banques du groupe ont besoin d'organes, de structures et de processus simplifiés et coordonnés. Le Conseil d'administration de la Banque Cler et le Conseil de banque de la BKB considèrent que ces ajustements sont indispensables et ont donc décidé, après examen détaillé des propositions effectuées par les commissions du personnel, de maintenir le projet dans ses grandes lignes.

Prolongation et mise en œuvre du plan social

Les thématiques et questions soulevées par les commissions du personnel seront prises en compte lors des préparatifs ultérieurs et de la mise en œuvre des remaniements. L'éventuelle suppression de postes sera absorbée autant que possible par la fluctuation naturelle et effectuée de façon équitable et socialement acceptable. Le plan social déjà en place dans les deux banques a été prolongé jusqu'à fin 2021.

