La Banque Cler axe encore davantage l'organisation de sa distribution sur ses clients

La Banque Cler se positionne comme une banque numérique également présente physiquement. Avec le lancement de la banque sur smartphone «Zak», elle s'est imposée comme un précurseur numérique parmi les banques suisses. Un peu plus de deux ans plus tard, elle est toujours le leader du marché. Afin de concrétiser également sur ses sites physiques cette approche tournée vers l'avenir, elle a entièrement repensé et modernisé ses 31 succursales dans le cadre d'un renouvellement de la marque (rebranding). Désormais, celles-ci n'ont plus rien d'agences bancaires classiques. Après avoir mis en œuvre de nombreuses mesures visant à renforcer son orientation client, la banque réorganise à présent sa distribution afin d'appliquer cette approche également dans le cadre du contact personnel avec sa clientèle.

Intégration de l'orientation client à la structure organisationnelle de la distribution

La priorité absolue de la Banque Cler est de poursuivre sa croissance. 90% des 35 000 utilisateurs actuels de Zak sont de nouveaux clients de l'établissement. Les succursales doivent à présent contribuer elles aussi à cette évolution réjouissante initiée par le biais de l'appli numérique. La nouvelle Direction générale de la Banque Cler, en place depuis l'automne 2019, souhaite pour cela réorienter l'organisation de la distribution. Les thèmes que sont la croissance, les besoins des clients et le conseil global occuperont désormais une plus grande place dans la stratégie de distribution. L'objectif est de se focaliser davantage sur la clientèle et d'axer sur celle-ci les processus, l'organisation, la conception de la conduite et la culture de l'établissement.

Un nouveau concept de suivi prenant en compte les différents besoins des clients

Le concept de suivi et la segmentation de la clientèle ont été revus afin de favoriser l'orientation client et de s'assurer que la clientèle privée, commerciale et institutionnelle ainsi que les coopératives de construction et d'habitation font l'objet d'un suivi global et basé sur leurs objectifs. La création d'unités de Private Banking régionales doit en outre contribuer à renforcer le positionnement de la Banque Cler comme une banque de placement. Dans le cadre du nouveau concept de suivi, les rôles des collaborateurs ont eux aussi été adaptés et axés davantage sur les différents groupes cibles à conseiller.

Une nouvelle structure organisationnelle avec des zones de marché régionales

Avec 31 succursales réparties en trois régions, la Banque Cler est présente dans toute la Suisse. La création de 15 zones de marché vise à harmoniser encore mieux les processus entre les régions tout en tenant davantage compte des spécificités locales. La constitution de structures uniformes doit par ailleurs permettre une gestion plus efficiente de la distribution. La Banque Cler pose ainsi un jalon important en vue de stimuler durablement sa croissance.

