La Banque Cler demande la décotation de ses actions

Comme convenu, la Banque Cler a déposé aujourd'hui auprès de la SIX Swiss Exchange SA une demande de retrait de la cotation de ses actions après l'exécution de l'offre publique d'acquisition de la Basler Kantonalbank à la demande de cette dernière. Parallèlement, la BKB a adressé au tribunal compétent de Bâle une requête en annulation de l'ensemble des actions Banque Cler encore en circulation. La Banque Cler a admis le bien-fondé de cette demande.

Avec l'annonce définitive du résultat final de l'offre publique d'acquisition du 9 octobre 2018, la Basler Kantonalbank a annoncé qu'elle détenait 98,71% des actions Banque Cler. Afin de porter sa participation dans la Banque Cler à 100%, la BKB a demandé aujourd'hui au tribunal cantonal compétent l'annulation des actions Banque Cler encore en circulation, conformément à l'art. 137 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF), ce qui donnera droit aux actionnaires concernés à une indemnisation à hauteur du prix de l'offre. La Banque Cler a admis le bien-fondé de cette demande.

L'accord de transaction du 31 juillet 2018, conclu entre la Basler Kantonalbank et la Banque Cler, prévoit que la BKB peut, après la réalisation de l'offre publique, inviter la Banque Cler à demander la décotation de ses actions. La Banque Cler s'est engagée à présenter une demande à cet effet. L'exécution de l'offre publique est intervenue le 17 octobre 2018. Par le biais de la demande déposée aujourd'hui, conformément aux dispositions de la SIX Exchange Regulation, la Bank Cler demande le retrait de la cote dès que la décision d'annulation sera définitive. La procédure en annulation telle que stipulée dans la LIMF dure habituellement cinq à six mois.

Vous trouverez l'ensemble des documents concernant l'offre publique d'acquisition de la Basler Kantonalbank sur la Banque Cler SA sur notre site internet (www.cler.ch/fr/banque-cler/investor-relations/uebernahmeangebot) de même que sur celui de la BKB (www.bkb.ch/uebernahmeangebot).

