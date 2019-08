La Banque Cler devient le centre de compétences numérique du groupe BKB

Afin de renforcer l'axe stratégique de la Banque Cler comme banque numérique dotée d'une présence physique, les fonctions relatives à la numérisation seront regroupées dans un centre de compétences du groupe à la Banque Cler. En amont de la mise en place dudit centre, le Conseil de banque de la Basler Kantonalbank et le Conseil d'administration de la Banque cler ont décidé de transférer les fonctions Digital Assets et Data Analytics de la BKB à la Banque Cler. Mariateresa Vacalli, nommée CEO à partir du 1er septembre et actuellement Chief digital officer (CDO) du groupe BKB, pilotera le développement du centre de compétences numérique.

À l'instar des changements organisationnels déjà communiqués, il s'agit à travers la création du centre de compétences numérique à la Banque Cler d'accélérer résolument le processus de regroupement du savoir-faire au sein du groupe. Nous voulons réduire davantage les interfaces, raccourcir les processus et circuits de décision et développer une relation de proximité avec les clients externes et internes. Les fonctions Digital Assets, Data Analytics et Product management Zak seront transférées en octobre 2019 de la BKB à la Banque Cler. Le développement des compétences liées aux domaines numériques s'effectuera à la Banque Cler. Mariateresa Vacalli continuera de présider le conseil d'administration de Keen Innovation AG, une filiale détenue intégralement par la Basler Kantonalbank.

Commentaire de Basil Heeb, président du CA de la Banque Cler et CEO de la BKB: «Avec Mariateresa Vacalli, nous disposons d'une experte en numérisation à la tête de la Banque Cler. Adossée à la banque sur smartphone Zak, la Banque Cler jouit d'ores et déjà aujourd'hui d'un statut de précurseur numérique parmi les banques de détail suisses. En créant le nouveau centre de compétences, nous voulons renforcer ce leadership et poser, en tant que groupe BKB, de nouveaux jalons dans l'optique d'autres opérations bancaires numériques.»

