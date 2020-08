La Banque Cler maintient son rythme de croissance et augmente son bénéfice semestriel

Au premier semestre 2020, qui a été marqué par les mesures sanitaires pour endiguer la pandémie de Covid-19 et les pertes économiques qui y sont liées, la Banque Cler a vu légèrement augmenter son bénéfice semestriel à 19,9 millions de CHF (+0,6%). Ce résultat positif est dû à la poursuite de la croissance dans les opérations de crédit et de placement ainsi qu'aux coûts de refinancement moindres. La retenue des clients en raison des mesures de confinement prises par le Conseil fédéral a conduit à un recul du résultat des opérations de commissions et de prestations de services et des opérations de négoce. Du fait de la coopération plus étroite au sein du Groupe BKB et d'une stratégie d'investissement ciblée et visant une baisse des coûts, les charges d'exploitation ont diminué.

Croissance continue des opérations de crédit

La Banque Cler a de nouveau vu croître les prêts à la clientèle et les dépôts de celle-ci. Les créances hypothécaires ont progressé de 194,7 millions de CHF au premier semestre. Avec ses directives très strictes inchangées en matière d'octroi de crédit, le portefeuille des hypothèques a atteint fin juin pour la première fois un volume supérieur à 16,0 milliards de CHF. La banque a soutenu ses clients PME dans cette période particulièrement difficile du confinement par des liquidités provenant de crédits existants ou supplémentaires. Au premier semestre, environ 700 crédits COVID-19 ont été accordés dans le cadre du programme PME lancé par la Confédération helvétique. Les prêts à la clientèle ont augmenté de 1,9%, à 16,3 milliards de CHF au 30.6.2020. Cette croissance des opérations de crédit a été refinancée par des dépôts supplémentaires de la clientèle (+334,6 millions de CHF) de même que par des prêts et emprunts de lettres de gage (+33,0 millions de CHF). Avec 12,8 milliards de CHF (+2,7%), les dépôts de la clientèle atteignent également un nouveau record.

La Banque Cler a réussi à nettement augmenter le résultat des opérations d'intérêts par rapport à la même période de l'année écoulée (+4,8 millions de CHF ou 5,7%), à 89,2 millions de CHF.

Développement des opérations de placement

Comme prévu, la Banque Cler a développé les opérations de placement au premier semestre 2020. La compétence en placement de l'Asset management du Groupe BKB, saluée d'ailleurs par un prix, est reconnue tant par les anciens clients que par les nouveaux. Les manifestations boursières dans les succursales, les rapports quotidiens sur les marchés, la publication semestrielle du magazine «Perspectives» ou les appels lancés lors de la pandémie de Covid-19 et qui se tiennent désormais régulièrement avec le responsable Asset management soulignent sa compétence élevée en matière de placement. Grâce à de nouvelles souscriptions, le volume des Solutions de placement traditionnelles et durables de la Banque Cler a poursuivi sa progression de 64,2 millions de CHF supplémentaires, à 940,5 millions de CHF malgré les fortes mais transitoires corrections de cours aux bourses en mars 2020.

Avec le lancement de la nouvelle campagne de placement «Tout argent est une opportunité», l'ensemble des clients de la Banque Cler peut, depuis juin 2020, profiter des avantages d'une gestion de fortune professionnelle dès un capital de départ de 1 franc.

Activités en retrait de la clientèle durant le confinement

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui en ont résulté ont toutefois impacté le résultat des opérations de commissions et de prestations de services de même que celui du négoce. Après un très bon début d'année, une incertitude croissante et une retenue des clients ont été perceptibles suite aux mesures de confinement prises par le Conseil fédéral. Les produits transactionnels résultant des opérations sur titres et de placement n'ont pas pu être entièrement compensés par l'accroissement du volume des placements. Par ailleurs, en raison du moindre besoin d'espèces et de la diminution de la fréquence des visites des clients, les produits des opérations aux guichets et aux Bancomat ont diminué. Le résultat des opérations de commissions et de prestations de services, avec 26,4 millions de CHF, est par conséquent inférieur d'environ 5,2% à celui du premier semestre de l'an passé, les opérations de négoce perdant par rapport à la même période 0,4 million de CHF (- 8,2%).

«En dépit de la crise du coronavirus, nous avons réalisé un bon résultat au premier semestre. Je trouve avant tout positive la croissance continuelle, que cela soit pour les opérations de crédit avec nos Solutions de placement ou le nombre de clients Zak. Nous réalisons ainsi la diversification de nos sources de revenu que nous visons et poursuivons le développement de notre position dans toute la Suisse.» Mariateresa Vacalli CEO de la Banque Cler

Une coopération plus étroite au sein du Groupe BKB induit des charges d'exploitation moindres

En raison de la création de nouveaux centres de compétences et de la mutation de quelque 70 collaborateurs de la Banque Cler vers le Groupe BKB, les charges de personnel (29,0 millions de CHF) baissent de 4,6 millions de CHF (ou 13,7%) par rapport à il y a un an. Malgré des prestations supplémentaires dont la Banque Cler bénéficie de la part de la Basler Kantonalbank, les autres charges d'exploitation ne progressent que modérément (+ 2,6 millions de CHF ou 4,9%), à 55,6 millions de CHF. Les charges d'exploitation de 84,6 millions de CHF se situent environ 2,3% en deçà de celles du premier semestre 2019. C'est en particulier une conséquence de la simplification des structures, de la mise à profit d'économies d'échelle et d'une stratégie d'investissement ciblée et de maîtrise des coûts au sein du Groupe BKB.

Orientation client en hausse dans la distribution

La Banque Cler poursuit ses investissements dans l'avenir et place encore davantage au centre les besoins du client: Zak, la banque sur smartphone, qu'utilisent déjà 35 000 utilisateurs, est développée en permanence et complétée par de nouvelles fonctionnalités. Depuis juillet 2020, le paiement sans frais à l'étranger est possible avec Zak. Au second semestre, l'inscription sera encore plus simple, plus rapide, plus conviviale pour les nouveaux clients et sera possible à tout moment, spontanément; un compte Zak pourra donc être ouvert indépendamment des horaires d'ouverture de la banque. La fonction eBill sera en outre intégrée dans Zak d'ici la fin de l'année.

La modernisation du réseau de succursales et la mise en œuvre du nouveau concept de suivi qui y est liée se poursuivent. Après une rénovation totale, la succursale de Genève rouvrira ses portes cette année encore; dans d'autres succursales, le nouveau concept de banque de conseil ouverte et moderne est appliqué.

La hausse du résultat opérationnel permet de créer des réserves

La Banque Cler a ainsi réussi à fortement augmenter le résultat opérationnel par rapport au premier semestre 2019 (+32,7%, à 33,0 millions de CHF). Cela permet une attribution aux réserves pour risques bancaires généraux et un renforcement du capital à hauteur de 7,2 millions de CHF. Le bénéfice progresse légèrement (19,9 millions de CHF).

Perspectives: objectifs inchangés malgré un environnement peu prévisible

L'évolution pour le reste de l'année est difficilement prévisible en raison de la pandémie de Covid-19. La Banque Cler continue à tabler sur un environnement toujours aussi exigeant. En raison de la bonne marche des affaires au premier semestre 2020, la banque maintient ses objectifs pour l'exercice en cours et table sur un bénéfice stable, au niveau de celui de l'an dernier. La poursuite de la croissance dans les opérations de placement, la proximité avec le client dans les succursales et la compétence de la banque dans le numérique avec la continuation du développement de Zak, la banque sur smartphone, sont les priorités.

