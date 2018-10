La Basler Kantonalbank publie les résultats finaux provisoires de l'offre publique d'acquisition sur la Banque Cler

Le 20 juin 2018, la Basler Kantonalbank a publié une offre publique d'acquisition, conformément à l'art. 125 et suivants de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés, portant sur toutes les actions au porteur de la Banque Cler SA en main du public, d'une valeur nominale unitaire de 20 CHF.



Le 3 octobre 2018, le délai supplémentaire de l'offre publique d'acquisition réussie est arrivé à son terme. Compte tenu des actions Banque Cler détenues par la Basler Kantonalbank à l'échéance de la durée du délai supplémentaire et des actions Banque Cler présentées à l'acceptation au cours du délai supplémentaire, la participation de la Basler Kantonalbank à la fin de la période supplémentaire de l'offre le 3 octobre 2018 représente, sous réserve de l'exécution de l'offre, 98,71% de toutes les actions Banque Cler cotées le 3 octobre 2018. Les détails des résultats finaux provisoires peuvent être consultés sous www.bkb.ch/uebernahmeangebot.

Ces résultats finaux sont provisoires. La Basler Kantonalbank publiera les résultats finaux définitifs le 9 octobre 2018. L'exécution aura probablement lieu le 17 octobre 2018.

Vous trouverez l'ensemble des documents concernant l'offre publique d'acquisition de la Basler Kantonalbank sur la Banque Cler SA sur notre site internet (www.cler.ch/fr/banque-cler/investisseurs/uebernahmeangebot/) de même que sur le site internet de la BKB (www.bkb.ch/uebernahmeangebot).

Pour tout complément d'information:

Natalie Waltmann

Responsable Communication

Banque Cler SA, CEO office

Téléphone: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch