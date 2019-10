Le Conseil d'administration a nommé Samuel Meyer nouveau responsable Distribution et membre de la Direction générale de la Banque Cler. Fort d'une riche expérience dans le domaine des opérations de clientèle privée et de la distribution, Samuel a exercé depuis 2002 diverses fonctions chez UBS. En août 2018, il a rejoint la BKB pour y diriger la Clientèle privée et devenir suppléant du responsable du département Distribution clientèle privée. Samuel Meyer étrennera ses nouvelles fonctions le 4 novembre 2019.

Avec Samuel Meyer, promu responsable Distribution, la Direction générale de la Banque Cler est à nouveau au complet. Lors du processus de sélection, le candidat idoine devait, aux yeux du Conseil d'administration, posséder une expérience consommée dans les opérations de clientèle privée et une orientation client marquée.

Le repositionnement de 2017 a été l'occasion pour la Banque Cler de se positionner en précurseur numérique parmi les banques suisses et en centre de compétences dans ce même domaine du groupe BKB. Zak, la banque sur smartphone, et la rénovation innovante des succursales constituent deux pans essentiels de ce repositionnement. La composition de la Direction générale, toute fraîche émoulue, représente une combinaison idéale d'expérience en matière bancaire et de transformation et symbolise une manière moderne, simple et orientée clients de concevoir les opérations bancaires.

Passant de la Basler Kantonalbank à la Banque Cler, Samuel Meyer n'arrive pas, ipso facto, en terrain inconnu. À la BKB, il dirige les opérations de clientèle privée avec qualité de responsable adjoint pour le département Distribution clientèle privée. Auparavant, il faisait partie de l'équipe des opérations de clientèle privée d'UBS de la zone de Bâle, y dirigeant durant plusieurs années diverses succursales. En ce sens, il affiche le profil idéal pour prendre la direction de la Distribution de la Banque Cler, laquelle dispose de 31 succursales dans toute la Suisse. Samuel Meyer étrennera ses nouvelles fonctions le 4 novembre 2019. En outre, Philipp Lejeune deviendra officiellement le 1er novembre le suppléant de Mariateresa Vacalli.

Le président du Conseil d'administration, Basil Heeb, est persuadé que la Banque Cler a trouvé avec lui la personne idoine pour le poste de responsable Distribution. «Je me réjouis que nous ayons choisi Samuel Meyer, une personne issue du groupe pour pourvoir ce poste.

Grâce à son expérience importante des opérations de clientèle privée, son orientation clients et son sens stratégique aiguisés, Samuel Meyer convient parfaitement pour diriger le département Distribution de la Banque Cler.»

Le bref portrait ci-joint livrera de plus amples informations sur sa personne.

