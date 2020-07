Zak passe à l'offensive avec de nouvelles offres

Leader sur le marché suisse de la banque sur smartphone, Zak a franchi la barre des 35 000 utilisateurs. L'appli est désormais encore plus attrayante: la commission de traitement de 2% sur les paiements en monnaies étrangères disparaîtra. Zak répond ainsi à un besoin important des clients. Autre point fort de l'offre: la possibilité d'utiliser gratuitement pendant trois mois l'Hotelcard, qui permet de réserver des hôtels en Suisse et dans les régions limitrophes avec des rabais pouvant aller jusqu'à 50%.

Les utilisateurs de Zak ne paient plus de taxes à l'étranger

Zak compte désormais plus de 35 000 utilisateurs, un chiffre en constante augmentation. Pour en savoir plus sur leurs besoins et leur comportement d'utilisation, la Banque Cler a réalisé au printemps un sondage auprès des utilisateurs, auquel près de 1600 personnes ont pris part. Leur souhait le plus cher concernant les fonctions et les services était la possibilité de payer sans taxes à l'étranger dans les points de vente qui acceptent les cartes Visa et Mastercard. Zak a décidé d'accéder à leur souhait et ne facture donc plus dès maintenant ni frais ni suppléments sur les paiements à l'étranger, à la condition que ces paiements soient effectués dans la monnaie du pays à l'aide de la carte Visa prepaid virtuelle. Le décompte du paiement est effectué au cours de référence du jour.

Les suppléments facturés le week-end ainsi que la limitation à des franchises basses disparaissent, ce qui est particulièrement avantageux pour les utilisateurs. Désormais, les paiements à l'étranger sont possibles sans commissions, et leur montant est illimité. Les trois grands systèmes de Mobile Payment introduits l'automne dernier sont par ailleurs à disposition. Les conditions à respecter par les utilisateurs de Zak restent donc claires, simples, transparentes et très attrayantes en termes de prix. Car Zak dans sa version de base est gratuite.

L'Hotelcard gratuite pendant 3 mois!

Passer ses vacances en Suisse ou dans les régions limitrophes est plus tentant que jamais dans l'optique de la période imminente des congés. Grâce à une coopération avec Hotelcard, la Banque Cler peut proposer une offre spéciale aux utilisateurs de Zak. Jusqu'au 31 juillet, ces derniers pourront s'abonner gratuitement à l'Hotelcard pour une durée de trois mois. Selon les dates de réservation, l'Hotelcard permet de bénéficier de rabais allant jusqu'à 50% dans plus de 600 établissements, dont des hôtels luxueux de 5 étoiles. Nous proposons même jusqu'à 10 000 abonnements à l'essai pour des utilisateurs actuels ou futurs de Zak, afin d'en faire profiter le plus de personnes possible.

Zak est le compte principal de 37% des utilisateurs

Le sondage réalisé au printemps auprès des utilisateurs de Zak a livré d'autres enseignements très intéressants. Ainsi, 37% des participants ont indiqué que Zak était leur compte principal, et 65% qu'ils utilisaient Zak tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Autre satisfaction: la note attribuée au rapport qualité/prix de Zak (4,52 points sur 5). Les affirmations «facile à utiliser», «fiable et sûr» et «innovant et moderne» ont également obtenu plus de 4 points. La fonction de l'appli la plus utilisée derrière la carte de crédit est le pot d'épargne, dans lequel on peut verser de l'argent dans un but précis.

Les résultats positifs du sondage confirment qu'une collaboration systématique avec les utilisateurs pour assurer le développement de Zak est judicieuse et contribue au très bon accueil de notre produit.

Optimisations et services: du nouveau au second semestre

L'ouverture d'un compte sera plus simple, plus rapide et plus conviviale au 2e semestre afin de faciliter la tâche des nouveaux clients Zak. Elle sera en effet possible à tout moment, même en dehors des heures de travail de la banque. Enfin, la fonction tant attendue eBill sera intégrée à Zak d'ici la fin de l'année.

