Zak propose désormais le paiement mobile

Zak, la 1ère banque sur smartphone de Suisse, passe la vitesse supérieure. Désormais, l'appli dispose d'une autre corde à son arc: le paiement mobile. Les trois principaux prestataires (Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay) sont de la partie. À ce titre, la Banque Cler collabore avec l'émetteur de carte Cornèrcard.

Zak demeure un produit très prisé. Depuis son lancement, plus de 18 000 clients, dont 90% sont nouveaux, utilisent la banque sur smartphone. L'âge moyen des clients Zak est de 34 ans, 63% ont moins de 35 et 6% plus de 55 ans.

Zak compatible avec les principaux prestataires de paiement mobile

Après l'intégration, au printemps, du compte de prévoyance 3 (pilier 3a) dans Zak, voilà désormais un besoin tant attendu par la clientèle satisfait. L'opportunité de payer avec le smartphone figurait tout en haut de la liste des priorités depuis l'introduction de Zak. À présent, le paiement mobile est possible avec les trois principaux prestataires: Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Ces trois poids-lourds permettent de «couvrir» 99,5% des utilisateurs de smartphones en Suisse.

Fonction de paiement mobile gratuite et utilisable dès 16 ans

Utilisable dans le monde entier, le paiement mobile est actuellement gratuit et possible via la carte prépayée Visa de Cornèrcard. Après avoir activé la fonction de paiement mobile, l'utilisateur peut ajouter la carte prépayée dans le Wallet du smartphone et la charger en temps réel via le compte Zak. Pour payer, il suffit, dans le magasin, de tenir le smartphone contre le terminal et de confirmer le paiement. La fonction Prepaid rend possible l'utilisation du paiement mobile à partir de 16 ans.

À l'automne: épargne en titres durables dans le cadre de la prévoyance privée

La prochaine fonction complémentaire de Zak ne se fera pas désirer longtemps. À l'automne, outre le classique compte de prévoyance 3, sera lancée l'épargne en titres dans le cadre de la prévoyance. Trois catégories de placement axées sur le développement durable seront proposées à cette occasion, de l'investissement dans des emprunts obligataires à faible risque jusqu'à celui comportant une pondération plus forte en actions.

«Le paiement mobile renforcera un peu plus l'attrait de Zak, la banque sur smartphone. De la sorte, nous répondons à un besoin important de notre groupe cible, adepte de numérisation. Nous nous réjouissons tout particulièrement de l'intégration dans Zak des trois principaux prestataires de paiement mobile et de l'opportunité d'utiliser cette fonction dès 16 ans grâce à la carte prépayée.» Sandra Lienhart, CEO de la Banque Cler

