Bank of America : Jefferies dégrade sa recommandation

17/04/2019 | 14:57

Jefferies dégrade sa recommandation sur Bank of America de 'achat' à 'conserver', étant donné un potentiel de hausse du titre du groupe bancaire jugé insuffisant par rapport à son objectif de cours laissé à 32 dollars.



'Après un quatrième trimestre 2018 très fort, la publication du premier trimestre 2019 a montré des défis supplémentaires dans de nombreux domaines de revenus', note l'analyste, précisant que ceci concerne à la fois les revenus d'intérêts nets et les commissions.



Aussi, le bureau d'études révise en baisse ses BPA estimés pour le groupe (-3% pour 2020) et, parmi les banques universelles, préfère conseiller de mettre de l'argent frais sur son pair Citigroup plutôt que sur Bank of America.



