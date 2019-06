Bank of America : Jefferies reste neutre sur la valeur

24/06/2019 | 14:38

Jefferies confirme ce lundi sa recommandation ' neutre ' sur le titre Bank of America, même si la banque a réussi, comme les autres, les tests de résistance de la FED.



'Nous nous attendons à ce que Bank of America, PNC et State Street Corp fassent partie de ceux qui affichent les meilleurs progrès sur un an. Les résultats du stress test CCAR seront annoncés le 27 juin', rappelle Jefferies.





