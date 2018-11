BANK OF AMERICA : ML annonce deux nominations à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du dispositif mis en œuvre pour servir au mieux ses clients dans le contexte du Brexit, Bank of America Merrill Lynch annonce deux nominations au sein de la branche Global Corporate and Investment Banking (GCIB) pour l’Union Européenne. Luigi Rizzo, actuellement responsable de l’activité Investment Banking pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique (EMEA), assumera également la fonction de responsable de l’activité Corporate and Investment Banking pour l’Union Européenne.Michael Coppock, actuellement responsable des clients Institutions Financières de la zone EMEA au sein de l'activité Corporate Banking, assumera également la fonction de responsable de l'activité Corporate Banking pour l'Union Européenne.À l'occasion de leurs prises de fonction, ils seront basés à Paris en 2019.Luigi Rizzo assumera ses nouvelles responsabilités sous la direction de Bruce Thompson, vice-président Bank of America et CEO de BAMLI DAC (Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company), tout en continuant d'être rattaché pour sa fonction actuelle à Jim O'Neil, responsable de l'activité Corporate and Investment Banking EMEA, et Diego de Giorgi, Responsable Global Investment Banking.Michael Coppock œuvrera directement auprès de Luigi Rizzo pour ses nouvelles responsabilités. Il restera rattaché à Fernando Vicario, Responsable Corporate Banking EMEA, pour sa fonction actuelle.