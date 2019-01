BANK OF AMERICA : UBS passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a relevé sa recommandation de Neutre à Acheter et réduit son objectif de cours de 33 dollars à 32 euros sur Bank of America. Le bureau d’études pense que le cours actuel de l'action offre un point d'entrée attrayant pour une franchise de premier plan avec une discipline éprouvée en matière de risques et de dépenses et une rentabilité supérieure à celle de ses pairs." Même en cas de ralentissement de la croissance des revenus, Bank of America devrait continuer d'améliorer ses indicateurs d'efficacité et, ce qui est important, semble relativement bien positionné pour résister à une dégradation de la qualité des crédits ", ajoute-t-il.