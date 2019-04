BANK OF AMERICA : la banque de détail soutient les résultats au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La saison des résultats se poursuit dans le secteur bancaire américain : Bank of America a dévoilé des profits en hausse et meilleurs que prévu au premier trimestre. Grâce à sa banque de détail, le résultat net part du groupe a augmenté de 5,8% pour atteindre le niveau record de 6,87 milliards de dollars, soit 70 cents par action. Les revenus ont reculé de 0,3% à 23 milliards de dollars. Le consensus Refinitiv s’élevait à respectivement 66 cents et 23,3 milliards de dollars.Les profits de sa banque de détail ont bondi de 25% à 3,2 milliards de dollars, soutenus par des prêts en progression de 5% à 292 milliards de dollars et la hausse des taux d'intérêt.Bank of America affiche un coefficient d'exploitation en repli de 3 points sur un an à 57%, les coûts ayant évolué de nouveau à un rythme plus faible que les revenus.En revanche, le bénéfice net des activités de marché a chuté de 26% à 1,04 milliard de dollars pour des revenus en repli de 13% à 4,18 milliards de dollars. En données ajustées (DVA : Debt Valuation Adjustment) leur profit net a chuté de 18% à 1,1 milliard et le revenu de 10% à 4,27 milliards de dollars.