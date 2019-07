BANK OF AMERICA : résultats contrastés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bank of America a réalisé au deuxième trimestre 2019 un bénéfice net en hausse de 10% à 7,11 milliards de dollars, soit 74 cents par action. Le consensus FactSet tablait sur 71 cents, mais il est trop tôt pour savoir s'il est comparable au chiffre dévoilé par le groupe. Le produit net bancaire a progressé de 2% à 23,08 milliards de dollars. Wall Street visait 23,11 milliards. Les revenus d'intérêt sont ressortis à 12,19 milliards. Les analystes escomptaient 12,36 milliards. Les revenus de la banque commerciale ont atteint 9,72 milliards, en hausse de 5,3% à 9,72 milliards.Les revenus tirés des activités de marché se sont établis à 4,15 milliards, en baisse de 2,4%.Les revenus des activités obligataires et matières premières ont reculé de 8% à 2,1 milliards.Les revenus des actions ont baissé de 13% à 1,1 milliard.La banque a annoncé le retour de 37 milliards de dollars à ses actionnaires au cours des 12 prochains mois via des rachats d'actions et des dividendes.