Bank of America : BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

17/07/2019 | 13:17

Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 8% à 7,3 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, soit 74 cents par action, un BPA supérieur de trois cents à l'estimation moyenne des analystes



Les revenus nets de dépenses d'intérêt de l'établissement financier ont augmenté de 2% à 23,1 milliards de dollars, avec une hausse de 3% des revenus d'intérêts nets liée à des taux d'intérêts plus élevés ainsi qu'à la croissance des prêts et dépôts.



Le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a vu ses provisions pour pertes sur crédit rester stables à 857 millions de dollars et ses dépenses hors intérêts s'accroitre modestement à 13,3 milliards, permettant un ratio d'efficience amélioré de deux points à 57%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.