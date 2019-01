Bank of America : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre

16/01/2019 | 13:41

Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net triplé à 7,3 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2018 (+39% hors impact de la loi fiscale de 2017). Rapporté au nombre d'action, il s'est établi à 70 cents, soit sept cents de plus que le consensus.



Les revenus de l'établissement financier se sont accrus de 11% à 22,7 milliards de dollars, avec une hausse des revenus d'intérêts nets liée à des taux d'intérêts plus élevés ainsi qu'à la croissance des prêts et dépôts.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe de Charlotte a vu son BPA s'accroitre de 67% à 2,61 dollars pour des revenus en croissance de 4% à 91,2 milliards. 'Avec un bilan solide, nous sommes prêts à poursuivre en 2019', déclare le CFO Paul Donofrio.



