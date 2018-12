Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) a annoncé la nomination de Bernard Mourad en tant que responsable de l’activité Corporate and Investment Banking pour la France. Il est basé à Paris et est rattaché à Luigi Rizzo, responsable de l’activité Corporate & Investment Banking pour l’Union européenne et responsable de l’activité Investment Banking pour la zone EMEA.Bernard Mourad était conseiller spécial du président Emmanuel Macron pour sa campagne présidentielle de 2016-2017. Auparavant, il a occupé pendant deux ans les fonctions de président-directeur général d'Altice Media Group. Il a précédemment passé 15 ans chez Morgan Stanley en tant que Managing Director de la branche Technologie, médias et télécoms (TMT) pour les clients de la zone EMEA.BofAML annonce également les nominations de Stéphane Courbon et Laurent Vieillevigne aux postes de Vice Chairmen de l'activité Investment Banking pour la France. Ils continueront d'accompagner certains des clients les plus importants et s'appuieront sur leur expérience pour stimuler la croissance des activités de BofAML en France.Pascal Bay conserve son poste de responsable de l'activité Corporate Banking en France.