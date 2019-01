Bank of America : déclare ses résultats financiers du quatrième trimestre 2018

Bank of America a déclaré aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre 2018. Le communiqué de presse, le dossier supplémentaire et la présentation pour investisseurs peuvent être consultés par les voies suivantes :

Salle de rédaction de Bank of America sur https://newsroom.bankofamerica.com

Site Web dédié aux relations avec les investisseurs de Bank of America sur http://investor.bankofamerica.com

Page Web des nouvelles de Business Wire sur http://www.businesswire.com/portal/site/home/news

Informations sur la téléconférence destinée aux investisseurs

Le président-directeur général, Brian Moynihan, et le directeur financier Paul Donofrio commenteront les résultats financiers dans le cadre d’une téléconférence à 8 h, heure de l’Est, aujourd’hui. Pour écouter la téléconférence, appelez le 1.877.200.4456 (États-Unis) ou le 1.785.424.1732 (international). L’identifiant de la conférence est 79795.

Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la téléconférence. Les investisseurs pourront également écouter une webdiffusion audio en direct de la téléconférence et consulter les diapositives de présentation en visitant la section « Événements et présentations » du site Web dédié aux relations avec les investisseurs, de la société.

Informations sur la rediffusion de la téléconférence destinée aux investisseurs

Les investisseurs peuvent accéder aux rediffusions de la téléconférence en consultant le site Web dédié aux relations avec les investisseurs, ou en appelant le 1.800.934.4850 (États-Unis) ou le 1.402.220.1178 (international), à partir du 16 janvier à midi (heure de l’Est), et jusqu’au 23 janvier à 23 h 59 (heure de l’Est).

Bank of America

Bank of America, l’une des plus importantes institutions financières internationales, offre aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux grandes sociétés, une gamme complète de produits et services bancaires, d’investissement et de gestion d’actifs, ainsi que d’autres produits et services financiers et de gestion des risques. La société offre des services inégalés aux États-Unis, desservant près de 66 millions de particuliers et de petites entreprises avec environ 4 300 centres financiers de détail, dont environ 1 800 centres de prêts, 2 200 centres d’investissement Merrill Edge, 1 500 centres d’affaires, 16 300 distributeurs automatiques de billets, ainsi qu’une banque en ligne primée comptant plus de 36 millions d’utilisateurs actifs, dont près de 26 millions d’utilisateurs mobiles. Bank of America est un chef de file dans la gestion de patrimoine, les services bancaires aux entreprises et des services d’investissement et de négociations couvrant un large éventail de classes d’actifs et s’adressant aux sociétés, gouvernements, institutions et particuliers du monde entier. Bank of America offre à près de 3 millions de propriétaires de petites entreprises la meilleure assistance du secteur grâce à une gamme de produits et services en ligne innovants et faciles à utiliser. La société dessert ses clients via ses opérations aux États-Unis, dans ses territoires, et dans plus de 35 pays. L’action Bank of America Corporation (NYSE : BAC) est cotée à la bourse de New York.

Pour d’autres actualités sur Bank of America, notamment des annonces sur les dividendes et d’autres informations importantes, veuillez visiter la salle de presse de Bank of America. Cliquez ici pour recevoir par e-mail les alertes sur les actualités.

www.bankofamerica.com

