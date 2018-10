Bank of America: le bénéfice net s'envole au troisième trimestre

New York (awp/afp) - Bank of America a annoncé un bénéfice net de 6,7 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 35,1%, conséquence des hausses des taux d'intérêt de la banque centrale qu'elle a répercutées immédiatement aux consommateurs et aux entreprises ayant souscrit des prêts.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 67 cents contre 62 cents attendus en moyenne par les analystes, selon un communiqué dans lequel la deuxième banque américaine par actifs qualifie le trimestre écoulé du "meilleur" de son histoire en terme de profits.

afp/jh