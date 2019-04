Bank of America : vers une hausse du salaire minimum interne

09/04/2019 | 14:58

Bank of America fait part ce mardi de son intention d'accroitre progressivement son salaire minimum interne sur une période de deux ans, pour le porter à 17 dollars par heure le 1er mai prochain, puis à 20 dollars en 2021.



Il explique que ceci 's'inscrit dans l'engagement à être une place de choix pour travailler et à réaliser une croissance responsable et durable par des avantages compétitifs répondant aux besoins de ses plus de 205.000 employés'.



L'établissement bancaire revendique un rôle de leader de son secteur en termes de salaire minimum interne pour tous ses employés aux Etats-Unis, rappelant l'avoir accru de plus de quatre dollars depuis 2010.



