Zurich (awp) - Bank of America émet sous la direction de Credit Suisse, UBS et Bank of America Merrill Lynch, un emprunt aux conditions suivantes:

montant: 375 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,2525% prix d'émission: 100% durée: 7 ans, jusqu'au 12.06.2026 libération: 12.06.2019 rendement: 0,2525% no valeur: 47'497'772 (2) rating: A2/A-/A+ (Moody's/S&P/Fitch) cotation: SIX, à compter du 11.06.2019

