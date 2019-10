Bank of America Corporatio : Une fin de rebond est anticipée 15/10/2019 | 15:43 vente Stop atteint

Cours d'entrée : 29.34$ | Objectif : 26.4$ | Stop : 30.21$ | Potentiel : 10.02% La valeur Bank of America Corporation a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt pour revenir à proximité d'une zone de résistance correspondant à un premier objectif de rebond technique. La tendance de fond n'en demeure pas moins baissière.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 26.4 $. Graphique BANK OF AMERICA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Avec un PER à 10.98 pour l'exercice en cours et 9.74 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 30.77 USD.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.