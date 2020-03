BANK OF AMERICA : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réduit son objectif de cours de 39 dollars à 31 dollars et confirmé son opinion Surperformance sur Bank of America. Le bureau d'études a pris en compte le coût de la récession : l'impact de la baisse de la courbe des taux, des tirages sur les engagements de prêts, le coût de la baisse des marchés le caractère cyclique des revenus tirés des marchés des capitaux, la suppression du rachat d'actions et la hausse sensible du coût du crédit.Il a réduit ses estimations pour 2020 et 2021 à 1,75 et 2,50 dollars par action contre respectivement 3 et 3,30 dollars. " C'est une première estimation dans un environnement qui a radicalement changé ", précise-t-il.