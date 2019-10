BANK OF AMERICA : fait mieux qu'attendu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cinquième banque américaine à présenter ses comptes du troisième trimestre, Bank of America a surpris favorablement. Elle a enregistré un bénéfice net en baisse de 19% à 5,8 milliards de dollars, soit 56 cents par action. Ce dernier est supérieur au consensus FaectSet de 54 cents par action. Ses comptes ont été pénalisés par une charge de 2,1 milliards de dollars liée à la dissolution de son partenariat avec First Data dans le traitement des paiements. Si cette dernière est exclue, le bénéfice par action ressort à 75 cents.Le produit net bancaire est stable à 22,8 milliards de dollars alors que Wall Street visait 22,58 milliards. La marge d'intérêt a reculé de 4 points de base à 2,41%.Bank of America a notamment bénéficié de la hausse des profits de son activité de gestion d'actifs et de fortune, dont le bénéfice net a augmenté de 8% à 1,1 milliard de dollars.En données ajustées, les revenus tirés des activités de marché sont restés stables à 3,86 milliards de dollars, dont 2,07 milliards de dollars (stable) dans le courtage obligataires et matières premières et 1,14 milliard (+13%) dans le courtage actions.