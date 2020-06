BANK OF AMERICA : maintient son dividende trimestriel à 18 cents par titre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bank of America a indiqué que la Fed l’avait notifié que son coussin de fonds propres de sécurité (Stress Capital Buffer ou SCB) s’élevait à 2,5%, se traduisant en une exigence de ratio de fonds propres durs (CET1) d’un minimum de 9,5% à partir du 1er octobre. Le SCB définitif lui sera fourni d’ici au 31 août. A fin mars, le ratio CET1 était de 10,8%.La banque a l'intention de maintenir le dividende trimestriel en actions ordinaires au niveau actuel de 18 cents jusqu'à nouvel ordre, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de la Bank of America. Les distributions supplémentaires de capital, y compris les rachats d'actions ordinaires, seront également soumises à l'approbation du conseil d'administration de la banque et seront conformes aux exigences réglementaires applicables.