Bank of America : BPA meilleur que prévu au 3e trimestre

16/10/2019 | 13:21

Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net (hors charges de dépréciation) en hausse de 4% à 7,5 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, soit 75 cents par action, un BPA supérieur de sept cents au consensus.



Les revenus nets de dépenses d'intérêt de l'établissement de Charlotte (Caroline du Nord) sont restés quasi-stables à 22,8 milliards de dollars, soutenus par des commissions en banque d'investissement et des revenus d'intérêts nets plus élevés.



'Nous sommes restés discipliné dans la gestion des dépenses et responsable dans notre approche à la souscription, ce qui nous a permis des coûts toujours bas et une forte qualité d'actifs', commente le directeur financier Paul Donofrio.



